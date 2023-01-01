ООО
Институт
Инновационных
Технологий
Повышение квалификации медработников + Периодическая аккредитация БЕСПЛАТНО в ПОДАРОК.
Профессиональная переподготовка + вспомогательные методические материалы, для прохождения первичной специализированной аккредитации БЕСПЛАТНО в ПОДАРОК!
Набор баллов НМО + выдача удостоверения о повышения квалификации БЕСПЛАТНО в ПОДАРОК! (У нас имеются программы аккредитованные на портале НМО продолжительностью от 18 до 144 часов), что позволит вам одним этапом получить достаточное количество баллов для прохождения периодической аккредитации !
Наши преимущества
Более 500
человек обучается одновременно
Без отрыва от работы
Не отрывайтесь от работы, обучайтесь в удобное время
Срочная подготовка
Если есть необходимость получения документов срочном порядке
Бесплатная доставка
Доставим документы в нужное вам место, для удобного получения
Обучение в любом месте
Вы можете обучаться в комфорном для вас месте из любой точки
Документы в ФИС ФРДО
Все выдаваемые документы мы вносим в ФИС ФРДО
Обучение в день подачи
Начните обучение прямо в день подачи документов
Наши программы
Повышение квалификации + Аккредитация в ПОДАРОК
- Врачи с высшим медицинским и фармацевтическим образованием
- Для специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием
- И другие профессиональные отрасли Все программы обучения
Профессиональная переподготовка
- Врачи с высшим медицинским и фармацевтическим образованием
- Для специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием
- И другие профессиональные отрасли Все программы обучения
НМО
- Врачи с высшим медицинским и фармацевтическим образованием
- Для специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием Все программы обучения
Аккредитация для врачей
- Врачи с высшим медицинским и фармацевтическим образованием
- Для специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием Все программы обучения
Тематическое усовершенстование
- Врачи с высшим медицинским и фармацевтическим образованием
- Для специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием
- И другие профессиональные отрасли Все программы обучения
Не нашли свое направление?
Оставьте заявку, мы поможем разобраться
Этапы получения
документов
Выбор программы
Выбираете программу на нашем сайте или при помощи наших специалистов
Подача документов
Отправьте сканы-копий документов и заключение договора
Оплата
Оплатите обучение олнайн или в банке. Доступна оплата в рассрочку
Обучение
Получите доступ к платформе, изучайте материалы в комфортном для вас темпе при поддержке куратора
Получение документов
Бесплатное вручение документов при помощи курьерской службы в любой городе РФ
«Институт Инновационных Технологий» реализует дистанционное обучение по профессиональной переподготовке и повышению квалификации по широкому кругу специализаций в области медицины, фармакологии, строительства, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства и других отраслей.Выбрать программу
Документы, которые
Узнать подробнее
мы выдаём
Диплом о профессиональной переподготовке
Уже получили
384+
от 1 неделиПолучить документы
Удостоверение о повышении квалификации
Уже получили
384+
от 1 неделиПолучить документы
Сертификат специалиста (не выдается с 1 января 2021 года)
Уже получили
384+
от 1 неделиПолучить документы
Отзывы тех, кто
проходил у нас обучение
“Прошла курс первичной специализации Сестринское дело в педиатрии”
"Прошла курс первичной специализации Сестринское дело в педиатрии. Очень понравилась организация проведения курсов. Главное всё быстро и грамотно. Спасибо огромное всем сотрудникам за организацию учебного процесса. Хочу выразить благодарность..."
Елена
Россия, Москва
“Проходила дистанционно курсы по функциональной диагностики. ”
"Организация на высшем уровне, лекции подобраны очень интересные. Удостоверение прислали быстро. Спасибо Вам большое. Обязательно буду советовать Вас своим коллегам."
Светалана
Россия, Москва
“Я училась на курсах переподготовки "ОБЩАЯ ПРАКТИКА".”
"Здравствуйте. По рекомендации своих коллег. Всё оформление документов очень быстро и удобно. Сами документы пришли в Санкт-Петербург через 1 неделю после окончания цикла. Институту процветания. И надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Благодарю."
Анна
Россия, Москва
“Проходила проф.переподготовку по пульмонологии. ”
"Курс очень понравился, постоянно держала связь с куратором. Никаких проблем не возникло начиная от оформления документации до получения документов на почте. Рекомендую."
Анастасия
Россия, Москва
“Я много лет не работала в медицине”
"Решила вернуться в профессию, прошла переподготовку по специальности сестринское дело и получила сертификат. Все очень понравилось, доброжелательные и грамотные специалисты. Получила очень много полезной и нужной информации, а главное изучала материал в удобное мне время. Посоветовала коллеге по работе, и она тоже, именно здесь прошла переподготовку. Рекомендую!"
Олеся
Россия, Москва
“Проходила обучение в мае”
"Понравилось что можно в любое время в своем режиме изучить все материалы. Информации много, все структурировано и понятно. Документы присылают быстро, стоимость адекватная. Если понадобится еще обучение, скорее всё обращусь ещё."
Екатерина
Россия, Москва