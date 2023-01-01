“Прошла курс первичной специализации Сестринское дело в педиатрии” "Прошла курс первичной специализации Сестринское дело в педиатрии. Очень понравилась организация проведения курсов. Главное всё быстро и грамотно. Спасибо огромное всем сотрудникам за организацию учебного процесса. Хочу выразить благодарность..." Елена Россия, Москва

“Проходила дистанционно курсы по функциональной диагностики. ” "Организация на высшем уровне, лекции подобраны очень интересные. Удостоверение прислали быстро. Спасибо Вам большое. Обязательно буду советовать Вас своим коллегам." Светалана Россия, Москва

“Я училась на курсах переподготовки "ОБЩАЯ ПРАКТИКА".” "Здравствуйте. По рекомендации своих коллег. Всё оформление документов очень быстро и удобно. Сами документы пришли в Санкт-Петербург через 1 неделю после окончания цикла. Институту процветания. И надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Благодарю." Анна Россия, Москва

“Проходила проф.переподготовку по пульмонологии. ” "Курс очень понравился, постоянно держала связь с куратором. Никаких проблем не возникло начиная от оформления документации до получения документов на почте. Рекомендую." Анастасия Россия, Москва

“Я много лет не работала в медицине” "Решила вернуться в профессию, прошла переподготовку по специальности сестринское дело и получила сертификат. Все очень понравилось, доброжелательные и грамотные специалисты. Получила очень много полезной и нужной информации, а главное изучала материал в удобное мне время. Посоветовала коллеге по работе, и она тоже, именно здесь прошла переподготовку. Рекомендую!" Олеся Россия, Москва