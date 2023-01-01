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ООО

Институт
Инновационных
Технологий

Повышение квалификации медработников + Периодическая аккредитация БЕСПЛАТНО в ПОДАРОК.

Профессиональная переподготовка + вспомогательные методические материалы, для прохождения первичной специализированной аккредитации БЕСПЛАТНО в ПОДАРОК!

Набор баллов НМО + выдача удостоверения о повышения квалификации БЕСПЛАТНО в ПОДАРОК! (У нас имеются программы аккредитованные на портале НМО продолжительностью от 18 до 144 часов), что позволит вам одним этапом получить достаточное количество баллов для прохождения периодической аккредитации !

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5,000+
357

Наши преимущества

Более 500

человек обучается одновременно

379+
Без отрыва от работы

Без отрыва от работы

Не отрывайтесь от работы, обучайтесь в удобное время

Срочная подготовка

Срочная подготовка

Если есть необходимость получения документов срочном порядке

Бесплатная доставка

Бесплатная доставка

Доставим документы в нужное вам место, для удобного получения

Обучение в любом месте

Обучение в любом месте

Вы можете обучаться в комфорном для вас месте из любой точки

Документы в ФИС ФРДО

Документы в ФИС ФРДО

Все выдаваемые документы мы вносим в ФИС ФРДО

Обучение в день подачи

Обучение в день подачи

Начните обучение прямо в день подачи документов

Наши программы

Повышение квалификации + Аккредитация в ПОДАРОКПовышение квалификации + Аккредитация в ПОДАРОК

  • Врачи с высшим медицинским и фармацевтическим образованием
  • Для специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием
  • И другие профессиональные отрасли
    • Все программы обучения

Профессиональная переподготовкаПрофессиональная переподготовка

  • Врачи с высшим медицинским и фармацевтическим образованием
  • Для специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием
  • И другие профессиональные отрасли
    • Все программы обучения

НМОНМО

  • Врачи с высшим медицинским и фармацевтическим образованием
  • Для специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием
    • Все программы обучения

Аккредитация для врачейАккредитация для врачей

  • Врачи с высшим медицинским и фармацевтическим образованием
  • Для специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием
    • Все программы обучения

Тематическое усовершенстованиеТематическое усовершенстование

  • Врачи с высшим медицинским и фармацевтическим образованием
  • Для специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием
  • И другие профессиональные отрасли
    • Все программы обучения

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Этапы получения
документов

Выбор программы

Выбор программы

Выбираете программу на нашем сайте или при помощи наших специалистов

Подача документов

Подача документов

Отправьте сканы-копий документов и заключение договора

Оплата

Оплата

Оплатите обучение олнайн или в банке. Доступна оплата в рассрочку

Обучение

Обучение

Получите доступ к платформе, изучайте материалы в комфортном для вас темпе при поддержке куратора

Получение документов

Получение документов

Бесплатное вручение документов при помощи курьерской службы в любой городе РФ

«Институт Инновационных Технологий» реализует дистанционное обучение по профессиональной переподготовке и повышению квалификации по широкому кругу специализаций в области медицины, фармакологии, строительства, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства и других отраслей.

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Документы, которые
мы выдаём

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Диплом о профессиональной переподготовке

Диплом о профессиональной переподготовке

Уже получили

384+

от 1 недели

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Удостоверение о повышении квалификации

Удостоверение о повышении квалификации

Уже получили

384+

от 1 недели

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Сертификат специалиста (не выдается с 1 января 2021 года)

Сертификат специалиста (не выдается с 1 января 2021 года)

Уже получили

384+

от 1 недели

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Отзывы тех, кто
проходил у нас обучение

“Прошла курс первичной специализации Сестринское дело в педиатрии”

"Прошла курс первичной специализации Сестринское дело в педиатрии. Очень понравилась организация проведения курсов. Главное всё быстро и грамотно. Спасибо огромное всем сотрудникам за организацию учебного процесса. Хочу выразить благодарность..."

Елена

Елена

Россия, Москва

“Проходила дистанционно курсы по функциональной диагностики. ”

"Организация на высшем уровне, лекции подобраны очень интересные. Удостоверение прислали быстро. Спасибо Вам большое. Обязательно буду советовать Вас своим коллегам."

Светалана

Светалана

Россия, Москва

“Я училась на курсах переподготовки "ОБЩАЯ ПРАКТИКА".”

"Здравствуйте. По рекомендации своих коллег. Всё оформление документов очень быстро и удобно. Сами документы пришли в Санкт-Петербург через 1 неделю после окончания цикла. Институту процветания. И надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Благодарю."

Анна

Анна

Россия, Москва

“Проходила проф.переподготовку по пульмонологии. ”

"Курс очень понравился, постоянно держала связь с куратором. Никаких проблем не возникло начиная от оформления документации до получения документов на почте. Рекомендую."

Анастасия

Анастасия

Россия, Москва

“Я много лет не работала в медицине”

"Решила вернуться в профессию, прошла переподготовку по специальности сестринское дело и получила сертификат. Все очень понравилось, доброжелательные и грамотные специалисты. Получила очень много полезной и нужной информации, а главное изучала материал в удобное мне время. Посоветовала коллеге по работе, и она тоже, именно здесь прошла переподготовку. Рекомендую!"

Олеся

Олеся

Россия, Москва

“Проходила обучение в мае”

"Понравилось что можно в любое время в своем режиме изучить все материалы. Информации много, все структурировано и понятно. Документы присылают быстро, стоимость адекватная. Если понадобится еще обучение, скорее всё обращусь ещё."

Екатерина

Екатерина

Россия, Москва